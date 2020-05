'Keeping Up With The Kardashians' chega à Netflix em Junho

A plataforma de streaming prepara um conjunto de adições ao cardápio, entre séries e filmes, a partir da próxima segunda-feira. As primeiras quatro temporadas do reality show Keeping Up With The Kardashians e a saga Twilight estão entre as apostas.

Junho vai ser um mês preenchido para os usuários da Netflix. A gigante do streaming anunciou um conjunto de entradas na grelha, entre séries e filmes. A longa-metragem Into The Wild, de Sean Penn, e as primeiras quatro temporadas do reality show Keeping Up With The Kardashians, que acompanha Kim Kardashian e as irmãs, podem ser vistas logo a 1 de Junho.

A partir de sexta-feira, 5, vai ser possível ver uma nova leva de episódios de Queer Eye, a quarta temporada de Por 13 Razões e os filmes da saga Twilight. Cerca de uma semana depois, a 13 de Junho, junta-se ao catálogo o filme A Star Is Born. A série Rainha do Sul regressa no dia 15.

Ainda há mais três regressos de peso para quem não passa sem as suas séries. No dia 19, estreiam-se as segundas temporadas de Coisa Mais Linda e de The Politician. A fechar o mês, a 27, é a terceira temporada de Dark que fica disponível no serviço de streaming.

Até lá, pode espreitar algumas das séries do momento ou rever as nossas sugestões de filmes disponíveis.

