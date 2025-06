Kim Cattrall, Giancarlo Esposito e Meg Ryan confirmados no Tribeca Festival Lisboa

©DR | Meg Ryan, em 'What Happens Later' (2023)

Foram reveladas as primeiras novidades da segunda edição do Tribeca Festival Lisboa, que regressa à Unicorn Factory Lisboa no próximo mês de Outubro.

A primeira edição foi marcada por duas gigantes participações, Robert De Niro e Whoopi Goldberg, e por dois dias de evento. Este ano, o Tribeca Festival Lisboa foi alargado para três dias e esta quinta-feira a organização revelou três grandes novidades no elenco de participantes: os actores Kim Cattrall, Giancarlo Esposito e Meg Ryan.

Será entre 30 de Outubro e 1 de Novembro que a Unicorn Factory Lisboa se transforma no palco do Tribeca Festival Lisboa, a extensão portuguesa do Festival de Cinema Tribeca, uma informação que já tinha sido avançada em Março pela SIC, um dos parceiros do festival, a par da Câmara Municipal de Lisboa. Agora há mais novidades.

Está assim confirmada a vinda a Lisboa dos pesos-pesados Kim Cattrall, Giancarlo Esposito e Meg Ryan, que irão participar “em conversas especiais e eventos de destaque”, lê-se numa nota de imprensa enviada pela SIC, onde também está listada a estreia portuguesa da longa-metragem Honeyjoon, vencedora do prémio AT&T Untold Stories do Tribeca Festival 2024. O primeiro filme de longa duração da realizadora Lilian T. Mehrel, rodado na Ilha de São Miguel, Açores, e com produção da portuguesa Andreia Nunes (Wonder Maria Filmes). No elenco encontram-se alguns actores portugueses, com destaque para José Condessa, que brevemente estará de regresso à Netflix, não só com Rabo de Peixe, mas também com a série El Problema Final.

Esta segunda edição, revista e aumentada, terá mais dois palcos em espaços vizinhos, juntando o Teatro Ibérico e a Igreja do Convento do Beato ao festival, com sessões e eventos adicionais.

