LCD Soundsystem: chegam finalmente concertos ao Coliseu

Os LCD Soundsystem regressam a Lisboa para três concertos, entre terça e quinta-feira, no Coliseu dos Recreios. Uma frase que, em 2011, achávamos que não íamos voltar a escrever tão depressa.

A 2 de Abril de 2011 os LCD Soundsystem tinham dado aquele que supostamente seria o seu último concerto em Madison Square Garden, em Nova Iorque. E teria sido um final perfeito. Ou pelo menos poético. Afinal, poucos músicos capturaram o espírito dos anos zero com a clareza de James Murphy e companhia, e vê-los sair de jogo quando estavam à frente no marcador, pouco depois do final da década que de certa forma resumiram, fazia todo o sentido.

Foi fim de pouca dura. Os LCD Soundsystem lançaram “Christmas Will Break Your Heart”, uma canção de Natal deprimente (no bom sentido) e o seu primeiro single em mais de cinco anos, a 24 de Dezembro de 2015. Eles estavam de volta. Seguiu-se o anúncio oficial da reunião, a 4 de Janeiro de 2016; o primeiro concerto desta nova fase, a 27 de Março; mais concertos, incluindo o regresso a Portugal, em Paredes de Coura, a 18 de Agosto; e por fim saiu um novo disco, a 19 de Junho de 2017.

American Dream assinala o renascimento da banda, ainda que temática e liricamente pareça mais preocupado com o fim, ou pelo menos a degenerescência: da amizade, do amor, da vida, de uma certa maneira de ouvir e reagir à música. Do sonho americano. Melódico e melancólico, rockeiro e electrónico, fresco e nostálgico, é um disco de contradições e de fantasmas – Alan Vega, Lou Reed e David Bowie assombram o álbum.

Vão, obviamente, ouvir-se as canções do ano passado no Coliseu. Mas não só. Os outros três discos – LCD Soundsystem, de 2005, Sound of Silver, de 2007, e This Is Happening, de 2010 – têm mais ou menos o mesmo peso no alinhamento da presente digressão, em registo best of de quase duas décadas de trabalho. Duas décadas que soam a mais, porque a música dos LCD Soundsystem contém em si anos e anos de história e histórias da música popular, combinando e reconfigurando monólitos funk, sintetizadores electro, remendos punk e bolas de espelhos disco-sound. Numa grande festa rock.

Mais música:

