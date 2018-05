Lisboa celebra o Dia Mundial da Bicicleta com música, gincanas e passeios

Depois de já ter anunciado dois passeios especiais, a Câmara Municipal de Lisboa anuncia agora várias actividades para a toda a família celebrar o Dia Mundial da Bicicleta. É já no domingo e as acções principais acontecem no Cais do Sodré.

Música com os Farra Fanfarra, gincanas, oficina de bicicletas, experimentação de bicicletas de carga, exposição de bicicletas (da penny-farthing às bicicletas elétricas) são algumas das actividades programadas.

Tudo acontece no Jardim Roque Gameiro, que é como quem diz no Cais do Sodré, entre as 10.00 e as 16.00. Não vão faltar também várias ofertas de street food, para que possa aproveitar o dia em família, sempre sob o lema da bicicleta, claro está.

O dia 3 de Junho foi eleito pela Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Abril deste ano, como o Dia Mundial da Bicicleta, com o objetivo de reconhecer a bicicleta como meio de transporte acessível, fácil, sustentável, que promove a preservação ambiental e a saúde.

Em comunicado, a autarquia “partilha desta visão para a bicicleta, quer como meio de transporte quotidiano quer enquanto meio para a prática de desporto e de lazer”.

