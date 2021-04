Lisboa disponibiliza kits de reciclagem a todos os moradores

A pandemia e a consequente paragem das actividades económicas nos períodos de confinamento levaram à diminuição da taxa de reciclagem. Agora, a Câmara Municipal de Lisboa, que continua empenhada na promoção do papel que cada um deve assumir no tratamento dos resíduos urbanos, arranca com uma campanha de distribuição de kits de reciclagem pelos 350 mil domicílios postais da cidade. O objectivo é pôr os munícipes a fazer a separação do lixo em casa, bem como incentivar a sua correcta colocação nos ecopontos.

Compostos por três ecobags (sacos reutilizáveis e recicláveis produzidos com ráfia de polipropileno, 100% reciclado pós-consumo), os kits incluem informação acerca da forma correcta de separar os diferentes tipos de resíduos, com esclarecimentos sobre o que deve e não deve ser depositado nos ecopontos azuis, amarelos e verdes. E encaminha ainda para o site da autarquia, onde é possível encontrar um localizador de deposição de resíduos. Basta marcar a sua posição no mapa para ficar a saber quais são os pontos de recolha mais perto de si.

“A obrigatoriedade da recolha selectiva de biorresíduos pela União Europeia a partir de 2023 é dos maiores desafios que se colocam atualmente às cidades e não dispensa a participação de todos os cidadãos em todos os processos de reciclagem, sendo essencial para que a cidade alcance as metas estabelecidas para a transformação dos seus resíduos em composto agrícola orgânico”, lê-se em comunicado.

Segundo a autarquia, esta iniciativa tem lugar após ter sido feito um reforço dos equipamentos na via pública, nomeadamente da instalação de 280 eco-ilhas subterrâneas e 500 novas papeleiras e novos contentores em várias zonas da cidade, mas também de vários investimentos nos sistemas de recolha dos bairros históricos, na frota de remoção, em recursos humanos e na melhoria das condições de trabalho. Actualmente, a Câmara Municipal de Lisboa está a alargar também a rede de oleões da cidade, com a instalação de um conjunto de 160 novos equipamentos “inteligentes” para recolha de óleos alimentares usados.

