Qual é a melhor cidade do mundo? Não é uma pergunta fácil de responder – afinal, as cidades estão cheias de pessoas e as pessoas estão cheias de contradições. Mas não faz mal, encontrámos uma maneira de saber o que torna um lugar perfeito (ou quase) e quais as cidades a liderar o caminho, mesmo com anos difíceis pelo meio. Com a ajuda de 20 mil pessoas, que responderam a mais um Time Out City Index, chegámos ao ranking definitivo das 53 melhores cidades do mundo em 2022. Edimburgo, na Escócia, é a grande vencedora. Lisboa e Porto também fazem parte da lista.

Há muito que Edimburgo é conhecida pelo seu surpreendente cenário medieval, que a torna perfeita para longos passeios. Mas é também progressiva, moderna, criativa e festivaleira – o famoso Fringe de Edimburgo, um dos maiores eventos culturais do mundo, realiza-se durante três semanas desde 1947 e, após dois anos de pausa, está finalmente de volta. Mas há mais cidades no mundo a merecer uma visita.

No top 5, encontramos Chicago (2.º lugar), nos EUA; Medelín (3.º lugar), na Colômbia; Glasgow (4.º lugar), na Escócia; e Amesterdão (5.º lugar), na Holanda. Já em Portugal, o Porto está em 18.º lugar e Lisboa na 28.ª posição. Em ambas as cidades, destaca-se a cena gastronómica que, apesar da Covid-19, continua a prosperar com a abertura de novos restaurantes.

Para descobrir mais sobre as melhores cidades do mundo em 2022, basta consultar a lista completa no site da Time Out Global.

