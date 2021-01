“Lisboa Menina e Moça” será a canção oficial da cidade

Após a morte de Carlos do Carmo aos 81 anos, a 1 de Janeiro de 2021, o executivo municipal decidiu por unanimidade perpetuar a importância do fadista para a cidade de Lisboa com esta homenagem que define "Lisboa e Menina e Moça" como a canção oficial de Lisboa. E não há lisboeta que não saiba pelo menos o refrão deste tema que o município considera ser “a canção que melhor caracterizou a nossa cidade”.

Com letra de Ary dos Santos e Fernando Tordo e música de Paulo de Carvalho, o tema "Lisboa Menina e Moça" foi ouvido pela primeira vez no Festival da Canção de 1976, ano em que Carlos do Carmo interpretou todos os temas a concurso. Mas foi “Uma Flor de Verde Pinho” que levou ao palco da Eurovisão, ficando em 12º lugar. Nesse ano, editou um álbum dedicado ao concurso, com todos os temas que interpretou no Festival da Canção, chamado Uma Canção para a Europa.

A Câmara Municipal de Lisboa quer ainda estender a homenagem a Carlos do Carmo, atribuindo posteriormente atribuir o seu nome a uma rua ou a um equipamento da cidade.

+ Fotogaleria: O adeus de Carlos do Carmo aos palcos

+ Seis cantores escolhem o melhor de Carlos do Carmo