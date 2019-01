Lisboa tem cinco dos melhores hostels do mundo

Hostelworld anunciou os seus “hoscars” para os melhores hostels do mundo em 2019. Lisboa tem cinco premiados e dois vencedores: o melhor hostel para mulheres que viajam sozinhas e o melhor hostel de Portugal.

A maior plataforma mundial de reserva de alojamentos económicos premeia anualmente, desde 2014, os melhores hostels do mundo em doze categorias. A lista é criada a partir de uma análise de mais de 1,2 milhões de comentários, escritos por turistas de todo o mundo sobre os mais de 35 mil alojamentos em 170 países. Em 2019, Portugal tem nove dos melhores hostels do mundo e cinco ficam em Lisboa, alguns dos quais aparecem em mais do que uma categoria.

Lisboa destaca-se sobretudo pelo “hoscar” – designação oficial destes prémios – de melhor hostel do mundo para mulheres que viajam sozinhas, distinção atribuída ao We Love F. Tourists, na Rua dos Fanqueiros. Já para os homens que viajam sozinhos, a capital não aparece em primeiro lugar, mas está no top 10: o Yes! Lisbon Hostel, na Rua de São Julião, surge em quarto lugar.

Em Portugal, o melhor hostel também é lisboeta: o Goodmorning Lisbon Hostel, na Praça dos Restauradores. O mais premiado dos hostels portugueses ficou também em quarto lugar na categoria de "Melhores hostels para mulheres que viajam sozinhas" e em terceiro lugar na categoria de "Melhores hostels médios" (76 a 150 camas), onde surgem outros quatro hostels portugueses – Lost Inn Lisbon (5.º lugar), Home Lisbon Hostel (6.º lugar) e Yes! Lisbon Hostel (7.º lugar), em Lisboa; e The Passenger Hostel (9.º lugar), no Porto.

Portugal tem ainda a honra de ter o "Melhor novo pequeno hostel do mundo", o The House of Sandeman. Este projecto singular foi inaugurado no Verão de 2018, no edifício comprado pelo escocês George Sandeman em 1811, cujas caves são ainda hoje usadas para envelhecer o famoso vinho do Porto Sandeman. Uma mistura de hostel com suítes, o The House of Sandeman já tinha também sido considerado pelo Guardian “um dos dez melhores novos hotéis de luxo do mundo”.

