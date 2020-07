Lisboa tem um novo espaço verde: conheça o Jardim Caixa

Junto à sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD), na Avenida João XXI, abriu ao público o novo Jardim Caixa, um espaço verde muito fresco, graças aos jactos de água que saem dos lagos artificiais, composto por diversas áreas de repouso que acompanham um roteiro artístico pelas esculturas do espaço, mesmo ali ao lado da Culturgest.

Foi entregue simbolicamente à cidade esta segunda-feira pela CGD, numa cerimónia que contou com a presença de Fernando Medina. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa sublinhou que a abertura deste jardim contribui para criar “um quase contínuo de fruição de parques e áreas verdes, que ajudam a transformar a forma como se vive esta cidade”.

As melhorias feitas ao jardim pré-existente, da autoria do arquitecto Caldeira Cabral, passaram pela criação de condições de segurança e acessibilidade para os novos visitantes, nomeadamente cidadãos com mobilidade reduzida. A circulação faz-se através de um caminho pedonal que liga a zona alta a nascente à zona baixa a poente, áreas ligadas por uma escada. Mas para que a toda a população possa aceder, sem obstáculos, à zona poente do jardim, foi criado mais um acesso a partir da João XXI.

Foram ainda criadas zonas de estar na zona alta do jardim, foi reforçada a iluminação e colocada sinalética com horários e principais pontos de interesse. O jardim está aberto entre as 09.00 e as 21.00 durante o Verão, fechando às 17.30 no Inverno, e durante o percurso pode conhecer de perto esculturas e outros objectos de arte, como a escultura em bronze de duas estátuas no Lago do Jardim Norte, chamada “Secreta Mensagem” (1989), da autoria do escultor Lagoa Henriques.

+ A nova vida do Jardim do Torel em 12 imagens

+ Elevador de Santa Justa gratuito, descontos e iniciativas: Lisboa para os portugueses

Share the story