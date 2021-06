Lisboa volta a não ter arraiais em mês de Santos Populares

Ainda não vai ser este ano que os lisboetas têm de volta as celebrações de Santo António, pelo menos em total sintonia com o espírito que a ocasião merece. Tal como aconteceu em 2020, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e as Juntas de Freguesia não vão licenciar os arraiais de Santo António, muitos organizados por várias colectividades da cidade.

"É a decisão sensata, é a decisão avisada nesta fase da pandemia em que são precisos ainda cuidados, são precisos alertas", disse Fernando Medina em declarações à agência Lusa esta terça-feira. O presidente da CML explicou que este era um cenário que já se antecipava, após o cancelamento das Marchas Populares de Lisboa e também dos Casamentos de Santo António, e que “teremos que, infelizmente, aguardar mais um ano para podermos de novo celebrar o Santo António com a alegria que a cidade gosta de o fazer".

Em comunicado, a CML diz que esta fase da pandemia "mesmo com os excelentes indicadores da vacinação, continua a exigir cuidados e precaução, cuidados esses dificilmente compatíveis com a realização de festividades que juntam um número de pessoas sem paralelo com qualquer evento na cidade, num registo distendido e menos propício à observação de regras de segurança sanitária". De forma a apoiar as entidades promotoras dos arraiais populares habitualmente licenciados, o município vai atribuir 2000€ a cada uma, uma iniciativa que se junta aos 15000€ atribuídos às coletividades participantes no concurso das Marchas Populares.

Mas nada impede os lisboetas (além dos lugares disponíveis em esplanadas e restaurantes) de procurar uma bela sardinha e não dar tudo por perdido.

+ O cinema ao ar livre está de volta ao Areeiro até ao final de Setembro

+ O Time Out Market Lisboa está quase de volta – e reabre ainda mais doce