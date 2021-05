O Time Out Market Lisboa está quase de volta – e reabre ainda mais doce

A Crush Doughnuts é a grande novidade da reabertura do mercado. Mas há mais para descobrir. Acabou-se a espera: dia 1 de Junho, todos ao Time Out Market!

Já tínhamos anunciado a reabertura do Time Out Market no dia 1 de Junho. Mas as boas notícias não ficam por aí: aos 25 restaurantes, seis quiosques, sete bares, quatro lojas, uma escola de cozinha (Academia Time Out), uma sala de eventos (Estúdio Time Out) e um espaço de cowork (Second Home), junta-se agora um dos sucessos mais doces da cidade, a Crush Doughnuts, a marca de doughnuts dos mesmos donos do Ground Burger, e ainda um novo quiosque de cocktails com a marca TO Bar.

Manuel Manso

A partir de terça-feira, não aumentam apenas os níveis de açúcar e de álcool no food hall do mercado. Aos pratos clássicos que sempre fizeram a fama deste espaço, juntam-se agora outras novidades para descobrir nas cartas dos chefs e restaurantes. Um linguini de carabineiros na Marisqueira Azul, um Lobster Burger no Ground Burger, um sushi taco da Confraria, novos queijos na Manteigaria Silva, pratos vegetarianos do chef Miguel Castro e Silva e os novos sabores de Verão da Davvero são alguns exemplos para o deixar já de água na boca.

E como nem só de comida e bebida vive o Time Out Market, em Junho, mês das festas da cidade por tradição, o mercado vai receber vários eventos. Começa logo no dia 1, com um workshop gratuito de “Kitchen Skills” na Academia Time Out às 19.00. Segue com a actuação dos Alta Cena às 20.00 no food hall.

No dia 4 de Junho, às 20.00, o food hall recebe um concerto da dupla romântica que tem dado que falar, David & Miguel, e prossegue com a transmissão dos jogos do Euro 2020 ao longo do mês. Todos estes eventos são de entrada gratuita, mas limitada a capacidade do Mercado, que continua reduzida a metade.

As regras de higiene e segurança mantêm-se, mas nunca é demais relembrar que o uso de máscara é obrigatório, excepto quando estiver sentado a comer e beber. Mantivemos as divisórias nas mesas, promovendo assim o distanciamento físico. Os postos de higienização continuam distribuídos pelo mercado.

