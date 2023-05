Livro ‘O Teatro Invisível’ reeditado e lançado na Feira do Livro

O livro O Teatro Invisível – História do Teatro Radiofónico, de Eduardo Street, é apresentado pelo actor João Carvalho no sábado, dia 3 de Junho, às 18.00, na Feira do Livro de Lisboa (Palco da Praça Amarela). Originalmente publicada em 2006 e agora reeditada pela Glaciar, esta obra é, ao mesmo tempo, a única história do teatro radiofónico português existente no nosso país, e um livro de memórias, já que o seu autor, Eduardo Street (1934-2006), foi radialista, sonoplasta e realizador.

Street começou a sua carreira na Rádio Universidade, e o seu nome ficou ligado à arte do teatro na rádio. Sonorizou ainda peças de teatro em palco, jornais de actualidades, documentários cinematográficos e campanhas promocionais.

Entre 1958 e a década de 90, Eduardo Street, primeiro na extinta Emissora Nacional, e depois na Radiodifusão Portuguesa, realizou um sem-número de folhetins, peças de teatro e programas radiofónicos dramatizados, tendo estado também ligado ao um acontecimento histórico: a apresentação, em 1992, da peça Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, no Palácio Fronteira, com público presente e emissão feita em simultâneo na Antena 2.

Ilustrado com várias fotografias, O Teatro Invisível – História do Teatro Radiofónico tem prefácio de Ruy de Carvalho, um dos últimos actores que fizeram teatro na rádio e que estão vivos e em actividade.

+ Guia para não se perder na Feira do Livro de Lisboa

+ Feira do Livro de Lisboa: um passeio no Parque [fotogaleria]