Lixo que vale mojitos: Bar do Peixe recompensa quem ajudar a limpar a praia do Meco

O Bar do Peixe, no Meco, declarou guerra ao lixo na praia. E vai recompensar quem aparecer com as melhores colheitas.

Não parece, mas o Verão está mesmo à porta. Já sonhamos com mergulhos, com banhos de sol e com beber cocktails com os pés na areia. Pena é quando tropeçamos numa embalagem de plástico ou quando vemos uma beata de cigarro a decorar a torre do castelo que o pequeno fez na areia.

O lixo nas praias continua a ameaçar a época balnear e, mais importante, o ecossistema, e o Bar do Peixe do Meco quer despir o areal. Por cada quilo de lixo apanhado na Praia do Meco, oferecem um gin, um mojito ou um sumo. E não vale fazer batota levando o saco do caixote lá de casa: um dos gerentes vai analisar o material entregue e quer ver plásticos, redes, beatas ou papéis, o lixo mais comum espalhado pelas praias.

Bar do Peixe. Praia do Moinho de Baixo - Meco (Sesimbra). Qua-Sex 11.00-23.00

+ As marcas sustentáveis que tem de conhecer

+ Lisboa poderá conquistar o título de Capital Verde da Europa 2020