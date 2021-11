Loja pop-up e casa aberta: a Santo Infante está a caminho de Santos

Abriu em Agosto deste ano, mas já é uma referência no que ao design português diz respeito. A curadoria de Paz Braga pôs a Santo Infante nas bocas do mundo. O sucesso antecipou alguns dos planos desta arquitecta lisboeta, que se prepara agora para partir à conquista de um outro bairro da cidade e mesmo a tempo do Natal. "Quando desenhámos o projecto da Santo Infante, esteve sempre no papel ter um evento anual. Sabia que ia acontecer, mas só no próximo ano. Entretanto, surgiu uma oportunidade à qual não podíamos virar as costas", começa por explicar à Time Out Lisboa.

A partir de 18 de Novembro, o projecto aterra na Rua de Santos-o-Velho e ocupa um prédio inteiro, mesmo em frente à embaixada francesa. No piso térreo, vai nascer uma loja temporária com algumas das marcas nacionais que já compõem o catálogo da Santo Infante, mas também com novidades. Até dia 8 de Janeiro, a selecção vai privilegiar produtos de menor escala, a pensar precisamente na corrida aos presentes de Natal.

DR Interior da futura casa aberta da Santo Infante, em Santos

"Lançámos este desafio às marcas e estabelecemos que se tivéssemos a adesão de pelo menos 25, íamos em frente. Hoje, temos o plano fechado com 57. Além disso, as pessoas estão desejosas de eventos, de conhecer coisas novas, mas também estão a dar mais valor ao que é português", resume ainda Paz Braga.

Mas esta é apenas uma parte do programa. Durante um mês (até 18 de Dezembro), o segundo e terceiro andares vão ser ocupados por um apartamento modelo, decorado apenas com peças portuguesas. Paz já provou no passado que a proeza é alcançável e volta agora a pôr o talento e a criatividade nacional à prova, desta vez com um T3 duplex no centro de Lisboa. A entrada será livre e a partir do recheio da casa os visitantes poderão fazer encomendas ou simplesmente ficar a conhecer melhor as marcas e autores presentes.

©Mariana Valle Lima Loja Santo Infante, na Avenida Infante Santo

Em paralelo, este apartamento lisboeta será ainda palco de vários pequenos eventos — apresentações de marcas de moda ou joalharia, um mercado de troca de plantas ou um workshop de café são alguns dos exemplos nomeados pela mentora. "Queremos mostrar como a casa pode ser vivida de várias maneiras", remata, destacando os cocktails de Constança Cordeiro como um dos momentos mais aguardados desta agenda, ainda por revelar.

Este será o primeiro evento anual da Santo Infante. No futuro, a arquitecta quer circular pela cidade com diferentes propostas de interiores e até convidar outros profissionais a projectarem um apartamento de sonho. Em Outubro, Paz Braga mostrou as primeiras imagens de uma casa totalmente decorada em português. Esta acabou por se tornar na principal montra da loja lisboeta. "Nota-se que as pessoas têm tido um prazer enorme em descobrir novas marcas e o que fazem. No final, a reacção é quase sempre a mesma — 'é tudo português? Temos tanta coisa'".

Rua de Santos-o-Velho, 6-10. Loja: Ter-Sáb 10.00-19.00. Casa aberta: Ter-Sáb 14.00-19.00.

