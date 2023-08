Matthew Broderick é o rei dos opióides em ‘Painkiller’

Quem está atento às notícias já tropeçou no tema da "crise de opióides" nos Estados Unidos. O assunto tem feito manchetes um pouco por todo o mundo e é associado ao fentanil, um eficaz medicamento utilizado para aliviar a dor crónica, mas que cria dependência e é também produzido e vendido de forma ilegal, causando um número elevado de mortes. Mas há cerca de uma década, era outro medicamento que chegava às notícias como o culpado por uma crise semelhante: a oxicodona, fármaco vendido sob a marca OxyContin, lançada em meados dos anos 90 do século passado pela Purdue Pharma. A farmacêutica era então liderada pelo médico e milionário Richard Sackler, filho de Raymond Sackler, o homem que, juntamente com o irmão Mortimer, tinha comprado a empresa em 1952. Mas foi Richard, que acabou por se tornar presidente do negócio de família no virar do século, o principal responsável por manchar o negócio de família e que é agora o vilão de Painkiller: Acabar de Vez Com a Dor, que estreia na Netflix a 10 de Agosto.

Baseada no livro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America's Opioid Epidemic (2018), de Barry Meier, e no artigo “The Family That Built an Empire of Pain”, escrito por Patrick Radden Keefe para a revista The New Yorker, Painkiller: Acabar de Vez Com a Dor apresenta-se como uma “minissérie de ficção que relata acontecimentos verídicos”, explorando as origens desta crise de opióides. O foco alterna entre as histórias dos responsáveis – com destaque para a interpretação de Matthew Broderick (O Rei dos Gazeteiros) como Richard Sackler – assim como as das vítimas e de pessoas que lutaram para apurar a verdade. E que nesta produção são representadas pela personagem fictícia Edie Flowers, uma advogada interpretada por Uzo Aduba (Orange Is The New Black) que tenta desmascarar Richard Sackler, um empresário que não olhou a meios para fazer crescer o consumo do seu produto.

©Netflix Uzo Aduba em 'Painkiller: Acabar de Vez Com a Dor'

Barry Meier, autor do livro e antigo jornalista do New York Times, explica o que inicialmente motivou a sua investigação, há mais de 20 anos. “Começou de forma muito simples. Um editor recebeu uma dica de um regulador de farmácias que lhe disse: ‘Há um novo medicamento nas ruas e está a ser usado de forma descontrolada’. E acrescentou que era realmente estranho porque os representantes de vendas da empresa estavam a dizer aos médicos e farmacêuticos que este novo medicamento era menos propenso a abusos do que os analgésicos concorrentes. Isto passou-se no início de 2001 [...]. Juntamente com um colega, comecei a telefonar a farmacêuticos, médicos, reguladores e polícias, e verificou-se que a denúncia era verdadeira”, lê-se no dossier de imprensa da Netflix. Não demorou muito até que o Departamento de Justiça começasse a investigar a comercialização do OxyContin pela Purdue e, em 2007, apresentou acusações criminais contra a empresa e três dos seus principais executivos. “É um assunto que abordamos na série”, revela Meier.

O elenco conta também com as prestações de West Duchovny (Saint X), que interpreta Shannon Schaeffer, uma ex-atleta universitário e nova recruta da equipa de vendas da Purdue; Dina Shihabi (Jack Ryan) como Britt Hufford, uma veterana representante de vendas da Purdue que serve de mentora a Shannon; Taylor Kitsch (John Carter) no papel de Glen Kryger, um homem de família trabalhador e empresário, cuja vida sofre uma reviravolta após uma lesão; John Rothman (One Mississippi), que interpreta Mortimer Sackler, co-proprietário da Purdue Pharma e tio de Richard Sackler; e Tyler Ritter (Homecoming) como o procurador John Brownlee, o novo patrão de Edie Flowers.

Filmada em Toronto, no Canadá, esta série de seis episódios de uma hora conta com a realização de Peter Berg (Hancock), também produtor executivo. Na cadeira dos criadores sentam-se Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster, produtores e argumentistas de Transparent, que assinam o argumento. No leme da produção executiva da série estão ainda Alex Gibney (Um Táxi para a Escuridão) e Eric Newman (Vigilante).

Painkiller: Acabar de Vez Com a Dor é mais uma produção televisiva sobre o escândalo da Purdue Pharma, depois de Dopesick (Disney+, 2021), igualmente uma dramatização dos factos reais, e do documentário em duas partes The Crime of the Century (HBO Max, 2021).

Netflix. Estreia a 10 de Agosto

