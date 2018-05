Meia dúzia de artistas e uma exposição em Marvila

Corria o Verão de 2016 e seis artistas internacionais estavam em Lisboa, a convite da J. Barbado – Art investments and advisory, num programa de residências artísticas. Dois anos passados e a mesma meia dúzia de fotógrafos expõe os seus trabalhos sobre a cidade numa exposição que inaugura esta sexta, 25. “Half-a-dozen” fica patente no espaço Collectors – dos mesmos responsáveis pelo Vintage Department – até 31 de Julho.

“A ideia foi fazer uma selecção de seis fotógrafos de diferentes backgrounds e trazê-los a Lisboa para documentarem a cidade com as suas visões únicas”, explica João Barbado, um dos promotores da exposição. “Nesta exposição podemos encontrar desde fotojornalismo clássico, a minimalismo japonês passando por fotografia avant-gard alemã e por multimédia.”

Esta exposição mostra agora o resultado final dessas residências artísticas de Sarker Protick (Bangladesh), Nick Hannes (Bélgica), Boris Eldagsen (Alemanha), Birte Kaufmann (Alemanha), Miho Kajioka (Japão) e Krzysztof Brudlo (Polónia). Trabalhos que mostram, ou tentam mostrar, isto que é só português: a saudade. Outras fotografias que vão das entranhas às pontas soltas de Lisboa. Pode ver de tudo. “Os principais tópicos do meu trabalho documental são urbanização, globalização, consumismo. Sou mais atraído para os arredores de uma cidade do que para o centro da cidade. As franjas de uma cidade são mais dinâmicas do que um centro histórico”, conta Nick Hannes. “Lisboa respira uma certa liberdade que outras cidades europeias estão a perder, pelo medo do desconhecido.”

Cada fotógrafo teve apenas quinze dias para em Lisboa para criar um portfólio da cidade vista com os olhos deles, tudo isto sem qualquer restrição nem regras pré-definidas – liberdade total de criação. “Adoro Lisboa e as camadas que a cidade tem, onde a religião, a espiritualidade e as tradições ocultas estão a descoberto. Durante os dias que estive cá tentei surpreender com novas perspectivas do que via”, conta Boris Eldagsen.

No sábado e no domingo, os fotógrafos Nick Hannes e Boris Eldagsen são os responsáveis pelos workshops de fotografia que decorrem em paralelo com a exposição.

Rua Pereira Henriques, 6 (Marvila). Seg-Dom 19.00-22.00. Entrada livre.

