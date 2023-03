"Menino Parque Mayer" vence a Grande Marcha de Lisboa 2023

O Parque Mayer foi escolhido pela EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural) como tema principal para o Concurso de Marchas Populares de 2023 e "Menino Parque Mayer", de Carlos Leitão, foi a música eleita pelo painel de jurados, composto este ano pelo maestro, músico e compositor Carlos Alberto Moniz (em representação da Sociedade Portuguesa de Autores), pela cantautora Luísa Sobral e pelo compositor e director artístico Jorge Salgueiro.

Carlos Leitão, natural de Lisboa, faz parte do elenco fixo do Clube de Fado em Lisboa há 12 anos e já partilhou o palco com artistas como Cristina Branco, Custódio Castelo, Marco Rodrigues, Mário Pacheco, Cuca Roseta ou Jorge Fernando. Não é novo nestas andanças de vencer concursos: com apenas 10 anos ganhou a Grande Noite do Fado.

A sua canção estava entre as 22 candidaturas recebidas pela EGEAC para as Marchas, todas avaliadas pelos elementos do júri em três categorias: música, letra e generalidade.

O tema vencedor vai ser interpretado por todos os participantes das Marchas Populares de Lisboa, nas festas da cidade, com o desfile na Avenida da Liberdade, na noite de Santo António, a 12 de Junho, assim como nas exibições prévias no Altice Arena, dias 2, 3 e 4 de Junho.

