Mercadito da Carlota regressa em Novembro para antecipar o Natal

Se ainda não começou a pensar no Natal, já há quem lhe dê razões para isso. O Mercadito Blog da Carlota está de regresso para mais uma edição, desta vez com a quadra natalícia à vista. Chama-se Mercadito Christmas Preview'18 e vai apresentar-nos as propostas para a estação fria. Aponte o dia 10 de Novembro na agenda porque a romaria é, uma vez mais, ao Centro Cultural de Belém (CCB).

Já se tornou num hábito na cidade quando a palavra mercado vem à cabeça, tanto que esta já é a 20.ª edição do Mercadito organizado por Fernanda Velez, do Blog da Carlota. Como é costume, o mercado vai reunir propostas para mulher e criança, para começar a pensar com antecedência nos presentes de Natal e ir riscando nomes da lista – isso ou pensar nos looks festivos, uma vez que muitas marcas vão apostar nas peças com brilho para enfeitar os charriots.

Há marcas que já criaram raíz neste mercado e estão lá desde o início como é o caso da Maria Bianca, Peixinho do Mar, Dot, Tic Tac Babies ou Maria Gorda, e que vão continuar por lá nesta edição. No que diz respeito às novidades para miúdos pode contar com a Little Dragons, Vobba, Coral Atelier, Bubble Baby wear ou a Caravan For Free Spirits.

Mudando o foco para as ofertas de mulher há novidades como é o caso dos sapatos sustentáveis da Balluta e os da Maray, as peças da Helena Bordon ou da Entropi.

Se lhe der a fome também pode petiscar qualquer coisa – há stands de comida no recinto – sempre com música ambiente da Música no Espaço. E já sabe, leve os miúdos a reboque e sem medo que eles se fartem. Como sempre, não vão faltar actividades para os entreter, há fantoches, desenhos e pinturas faciais.

CCB. Praça do Império. 10 de novembro 10.00-19.00. 2€ (grátis até aos 12 anos)

