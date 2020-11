Mercadito da Carlota terá edição de Natal online durante três dias

Mais uma roda-viva de compras sem ter de sair de casa. Entre 4 e 6 de Dezembro, Fernanda Velez volta a organizar um Mercadito online e desta vez será dedicado à quadra natalícia e com casa cheia de marcas portuguesas.

As últimas edições do Mercadito online excederam as expectativas de Fernanda Velez, autora do Blog da Carlota e mentora do evento, e como em equipa que ganha não se mexe assim continuará até que os tempos pandémicos acalmem. Será tudo online.

O mercado decorrerá então ao longo de três dias no site fernandavelez.pt. É lá que estarão representadas as marcas participantes através do seu logo e de uma peça exemplificativa do que vendem – e é na apresentação de cada marca que será redireccionado para os seus sites próprios.

Ao longo destes dias haverá apresentações das colecções de Natal de várias marcas, descontos exclusivos e ainda portes gratuitos (código: mercadito20).

Serão dezenas de marcas portuguesas a marcar presença em mais uma edição do mercado e algumas delas têm poiso fixo na loja própria de Fernanda, a FV Concept, que abriu portas em Setembro na Embaixada com marcas da sua curadoria. É o caso da Cinco Store, Buzina, BYOU, Alice &Co, MaryGworld, Gaia Atelier, Kaoâ Shop ou a It Shoes. A estas juntam-se outras como As Deolindas, More Is Better, Açaí com Granola, Chilli Baby, Lusitanus Home ou a Jangada.

