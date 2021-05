Mercado de Verão da Stylista regressa a 29 e 30 de Maio

Final de Maio é altura de Summer Market Stylista. Em 2020 a pandemia chutou a edição de Verão do mercado de marcas portuguesas de Maria Guedes para meio de Junho e para um novo espaço, mas em 2021 volta a acontecer nos dias 29 e 30 de Maio, anunciou a responsável no Instagram.

Maria Guedes ainda não revela onde será realizado o mercado, mas é desta que volta a um espaço físico, depois de uma edição de Inverno exclusivamente online. Em Junho 2020, a FIARTIL, casa habitual dos mercados, foi substituída pelo Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, com oito mil metros quadrados, suficientes para distanciamento de segurança e arejamento.

É no Instagram que a designer e empresária anuncia as novidades, quer do espaço quer das marcas portuguesas presentes, portanto o melhor é estar atento aqui.

Ainda antes disso, já este sábado, 8 de Maio, Maria Guedes junta-se à influencer Drizinha para destralhar numa closet sale no Borogodó, um novo café, bar e restaurante na Lx Factory. “Decidimos arranjar forma de voltar a pôr em circulação objectos (roupa, loiça, acessórios, coisas de decoração) que temos em casa e já não servem, não usamos ou simplesmente não cabem”, explica no Instagram. A joalheira Juliana Bezerra, a ilustradora Violeta Cor-de-Rosa e a empresária e mestre doceira Carolina Henke, dona do Borogodó, juntam-se com roupas e objectos em segunda mão. Este mercado acontece a partir das 10.00 e pode aproveitar para comer um brunch na esplanada renovada e espaçosa.

