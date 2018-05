Mezze fecha temporariamente para expandir e passar a ter serviço de take-away

O restaurante sírio vai fechar de 14 a 29 de Maio para alargar a cozinha para a loja do lado, no Mercado de Arroios. Quando reabrir, passa a ter serviço de catering e take-away.

A pequena sala e cozinha do Mezze já estava a ficar pequena para tanta procura e pedidos de catering, explicam na página de Facebook. Desde a sua abertura, em Setembro de 2017, tem tido sempre muita gente a querer provar a comida da Síria, como o húmus com saj, um pão sírio caseiro, o baba ganoush, as fatayers, os pratos de carne halal ou os vegetarianos, como o mujadara, um bulgur de lentilhas.

O restaurante que nasceu pela mão da Pão a Pão - Associação para a Integração de Refugiados do Médio Oriente e de tempos a tempos faz também workshops para divulgar e ensinar mais sobre esta gastronomia.

O jornal britânico Guardian coloca o restaurante sírio nos melhores novos restaurantes da cidade, a par do Prado, do chef António Galapito, do Rua, no Príncipe Real, da Cantina Peruana dentro do Bairro do Avillez ou do espaço flexitarian Naked.

A primeira fase da obra termina dia 29, altura em que reabrem com serviço de take-away. Até lá, pode sempre tentar pôr mãos à obra: ao lado do Mezze abriu a Zaytouna, uma mercearia síria com muitos dos ingredientes que os cozinheiros do Mezze utilizam nos seus pratos.

