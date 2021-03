Morreu Calvin Esparguete, o gato mais famoso da Colina de Santana

Calvin Esparguete, o gato aventureiro da Colina de Santana, morreu aos 18 anos de idade. Foi esta terça-feira, 16 de Março, através da sua página oficial de Facebook, que os seguidores receberam a má notícia.

Os vizinhos já o conheciam de ginjeira, graças às suas incursões pelo bairro, mas a fama de Calvin atingiu o estrelato quando a sua tutora, a jornalista Filomena Lança, decidiu ajudá-lo a escrever uma biografia. Calvin Esparguete, Diário de Um Gato Citadino (2018), editado pela Dom Quixote, acabou por ser uma extensão das histórias deste belo e corajoso bichano publicadas na página de Facebook.

©DR



Histórias que também ajudámos a contar após uma conversa com Filomena Lança, por altura do lançamento do livro. Como aquela primeira vez em que Calvin "fugiu" de casa. "Arranjou maneira de saltar o arame farpado. Ficámos preocupados, com medo que acontecesse alguma coisa", explicou Filomena ao relembrar a primeira escapada do Calvin do conforto do lar há mais de uma década. Ou o susto que pregou à família quando foi apanhado a descer as escadas do metro dos Restauradores, um bocadinho mais longe de casa. Calvin partiu, mas as suas histórias ficam, para ler e reler.

+ O Ascensor do Lavra voltou a subir e a descer a Colina de Santana

+ Um livro com 21 gatos ilustrados para recapitular a história da arte