Morreu o chef Hugo Dias Castro aos 34 anos

Morreu Hugo Dias Castro, chef e proprietário d’O Pastus, em Paço de Arcos. Tinha 34 anos. A notícia chegou esta quarta-feira, através das redes sociais – a mulher, Anna Karen Fuentes, também responsável pelo restaurante, recorreu à página do espaço no Instagram para lamentar o sucedido.

“Perdi o meu melhor amigo, o meu companheiro. Estamos a viver momentos tristes", lê-se na publicação, que mereceu reacções de amigos, colegas de profissão e admiradores do seu trabalho. E informa: "Estaremos encerrados mas regressamos sexta-feira para continuar o legado que o Hugo nos deixou, manterei a origem e os sabores que ele tão bem me ensinou”.

Hugo Dias Castro passou pela Casa da Dízima, também em Paço de Arcos, e pelo Tabik e a Casa de Pasto, em Lisboa. Chegou ainda a assinar a carta do Ninho, clube privado a dois passos do Torel. Abriu O Pastus em 2020, para dar vida ao receituário tradicional, apostando na técnica. A “cozinha de mercado e de proximidade”, como a descrevia, valeu-lhe uma menção no Guia Michelin, em 2023.

“Era um jovem que tinha a sua própria maneira de encarar a mudança na cozinha portuguesa e isso era reflexo do seu espírito livre, que depois repercutia na cozinha”, diz Paulo Amado, responsável pelas Edições do Gosto, à Time Out. “É uma tristeza. Deixa uma mulher e dois filhos. Tendo pouco mais de 30 anos, foi colega de muitos daqueles que hoje estão a fazer a cozinha que está a mudar o país, estagiou em grandes locais. Foi candidato ao [concurso] Cozinheiro do Ano”, acrescenta.

Família e amigos despedem-se esta quinta-feira, 14 de Novembro, n’O Pastus.

