Museu do Tesouro Real abre, finalmente, ao público

A nova ala do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, já estava há muito pronta para acolher o Museu do Tesouro Real. A abertura chegou a estar anunciada para Novembro, mas só agora vai ser possível visitar o espaço que vai reunir o acervo de ourivesaria e jóias da antiga Casa Real. A inauguração está marcada para a próxima quarta-feira, dia 1 de Junho, e as portas abrem-se para o público geral no dia seguinte, 2 de Junho.

São cerca de mil peças com um valor histórico, artístico e cultural incalculável que vão poder ser observadas em 11 núcleos de exposição permanente. Entre as peças presentes estão ouro e diamantes do Brasil, moedas e medalhas da Coroa, salvas e pratas portuguesas quinhentistas ou as antigas colecções particulares do rei D. Fernando II.

A inauguração do Museu estava apontada para Novembro do último ano, mas, no mês previsto para abrir ao público, um comunicado conjunto da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e da Associação Turismo de Lisboa (ATL) informou a comunicação social que o equipamento só seria inaugurado após as eleições legislativas de 30 de Janeiro.

A ala poente do Palácio Nacional da Ajuda, espaço que alberga o Museu do Tesouro Real, foi inaugurada em Junho do ano passado. Porém, o acesso ao novo edifício sempre esteve vedado, para que fossem terminados os trabalhos de instalação do museu, avançou na época a DGPC.

O projecto, agora terminado, teve o custo de cerca de 31 milhões de euros, resultado de um acordo entre o Ministério da Cultura, a Associação de Turismo de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa. "Convém não esquecer que esta é a designação eufemística do que popularmente ficou conhecido como as 'taxas e taxinhas' criadas pela cidade de Lisboa e suportadas pelos turistas. Foram essas taxas e taxinhas que permitiram a constituição deste fundo", defendeu então António Costa aquando da inauguração da ala em Junho.

