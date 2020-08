Museu Van Gogh lança máscaras com obras do pintor, já à venda em Belém

A exposição interactiva "Meet Vincent Van Gogh", patente no Terreiro das Missas, em Belém, acaba de receber directamente do Vincent Van Gogh Museum, em Amesterdão, dois modelos de máscaras sociais com padrões de duas das mais famosas obras do pintor, Amendoeira em flor (1890) e Doze Girassóis numa Jarra (1888).

Cada máscara custa 6,95€ e é reutilizável. Além de máscaras, estão também disponíveis muitos outros produtos inspirados nas mesmas pinturas, como chávenas, lenços, meias, malas, peluches, leques ou sacos.

Suspensa em Março devido à a actual pandemia, a experiência multissensorial, produzida pelo Vincent Van Gogh Museum, em parceria com a produtora UAU, reabriu a 3 de Junho com lotação reduzida e um reforço da higienização do espaço.

Com bilhetes à venda na Ticketline e nos locais habituais, poderá visitar a exposição até 3 de Janeiro. Os bilhetes adquiridos para o período de suspensão, entre 13 de Março e 31 de Maio, são válidos até 30 de Setembro, não sendo necessário trocá-los previamente (o acesso no horário seleccionado depende, contudo, da disponibilidade do espaço no momento).

Terreiro das Missas, Belém. Qua-Dom 10.00-19.00 (últimada entrada às 18.00). 9-29,50€.

