Na Praça, depois do brunch, as crianças têm muito com que brincar

Praça do Hub Criativo do Beato

A Praça, no Hub Criativo do Beato, acaba de lançar um brunch (15€-30€) para toda a família. Servido todos os sábados e domingos, em formato buffet, inclui produtos regionais e biológicos de pequenos e médios produtores nacionais. Para os mais novos, há também workshops gratuitos.

A “Grande Mesa” da Praça, como é apresentada, é composta por uma vasta selecção de queijos e enchidos regionais, como o chouriço de porco preto d’Os Beloteiros e o queijo da Quinta de São Cosme, que poderá acompanhar com pão artesanal de fabrico próprio, ovos biológicos – com farinheira, escalfados em tomatada e omelete rústica com ervas frescas –, e uma selecção de compotas e azeites.

Há ainda pratos quentes, desde sopas e tostas até pizzas artesanais, e panquecas doces (como a simples, com manteiga Rainha do Pico e mel de tâmara) e salgadas (como a do Fumeiro, com barriga de porco fumada, folhas da época, molho de queijo e cebola frita).

Entre as bebidas incluídas, encontram-se sumos naturais de fruta, limonada, chá frio, águas aromatizadas, café e vários tipos de leite. Para adoçar a boca, há iogurte e granola caseira, fruta nacional da época e sobremesas, como brownie de chocolate, torta de laranja, arroz-doce, bolo de milho e bolo de iogurte.

Family friendly

Ao comando da programação infanto-juvenil está a Magnolia Method, uma associação sem fins lucrativos que actua na área de educação e saúde mental e que, aos domingos, estará no edifício do Refeitório, na Praça, a promover workshops temáticos e gratuitos. O próximo acontece já este domingo, 3 de Março, com o tema “Os pássaros regressam a casa”, na qual os mais novos vão poder fazer pássaros com recurso a diferentes materiais.

Se já tiver planos para o próximo fim-de-semana, aponte as próximas datas na agenda: dia 10, o workshop “Uma flor especial para as mulheres” desafia as crianças a celebrar o Dia da Mulher com a criação de flores em papel kraft; dia 17, o workshop antecipa o Dia do Pai e convida os miúdos a fazer um porta-moedas em material reciclado; e no dia 24, é a vez do workshop “Vamos semear para depois colher”, durante o qual se vão plantar bolbos e sementes.

Além da agenda prevista, as crianças podem aproveitar para andar nas suas próprias bicicletas e trotinetes nos amplos espaços exteriores da Praça.

Praça, Hub Criativo do Beatro, Travessa do Grilo, 1. Brunch: Sáb-Dom 11.00-15.00. 15€ (dos 5 aos 12 anos), 30€ (adultos) e grátis (até aos 4 anos).

