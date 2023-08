Neemias Queta volta a ser homenageado no Vale da Amoreira

O basquetebolista Neemias Queta pode estar a trabalhar do outro lado do oceano, mas a sua presença ainda se faz sentir em Portugal. Depois de ter sido retratado num gigante mural pintado num edifício junto à Escola Secundária da Baixa da Banheira, no Vale da Amoreira (Moita), a localidade volta a homenagear o atleta que ali cresceu. Desta vez, num campo de basquetebol que foi reabilitado e pintado com o traço do mesmo artista: Pedro Pinhal.

Em Julho de 2021, Neemias Queta fez história ao tornar-se no primeiro basquetebolista português a juntar-se a uma equipa da NBA, a principal liga de básquete americana, assinando pelos Sacramento Kings, 23 anos após Ticha Penicheiro se ter juntado aos vizinhos Sacramento Monarchs, da WNBA. Nesse ano, ergueu-se o mural em sua homenagem e, agora, o rosto do atleta decora o campo onde ele “aprendeu a jogar e sonhou com a sua ida para a NBA”, de acordo com um texto partilhado pelo município da Moita, um dos parceiros deste projecto, que junta a Associação de Basquetebol de Setúbal e a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), através do programa 3x3 BasketArt.

O espaço, localizado na Rua Pablo Neruda, abriu ao público esta terça-feira, 8 de Agosto, data sugerida pelo atleta, uma vez que enverga o número oito na sua camisola. Neemias não conseguiu estar presente, por se encontrar a preparar a próxima época (e assinou um novo contrato com os Sacramento Kings esta semana), mas promete voltar e “organizar naquele espaço um conjunto de atividades com os jovens do Vale da Amoreira”, revela o município.

©Câmara Municipal da Moita Neemias Queta, por Pedro Pinhal

“O Vale da Amoreira tem vida e a intervenção neste campo vai dar-lhe ainda mais vida. Apoiamos o desenvolvimento dos jovens do concelho e fazemos questão de dar-lhes ferramentas e possibilidades de poderem estar integrados no mundo do desporto”, referiu Carlos Albino, presidente da Câmara Municipal da Moita, que espera ver este espaço “bem aproveitado por todos e onde possam, quem sabe, nascer novos e grandes nomes do basquetebol, tal como o nosso Neemias”.

Também presente no momento de abertura do campo renovado, esteve Pedro Pinhal, artista e funcionário da Câmara Municipal da Moita, que em entrevista à FPB descreveu o caminho até ao resultado final. “Para elaborar a composição do projecto para esta homenagem, procurei utilizar elementos para simbolizar a entrada do Neemias na NBA e também para representar as suas raízes com o Vale da Amoreira. Alguns elementos representam a ligação enquanto jogador à equipa dos Sacramento Kings, entre eles, o número da sua camisola e alguns detalhes do símbolo da equipa. As suas raízes com o Vale da Amoreira estão representadas através da introdução do código postal 2835VA e das cores utilizadas que representam a multiculturalidade vivida no bairro onde cresceu.”

Os campos que integram o 3x3 BasketArt estão espalhados um pouco por todo o país. Só Cascais tem quatro, todos com o traço do artista OATS, com destaque para a requalificação do recinto do Bairro das Faceiras, onde foi homenageado o falecido basquetebolista Kobe Bryant (1978-2020).

+ Estes campos de basquetebol em Lisboa são autênticas obras de arte

+ Lídia Franco, um retrato: “Não há nada mais sério do que o humor”