Nesta casa de paredes salmão, há tarot, jogos de tabuleiro e comida de conforto

Num dia de chuva incessante, nada parece perturbar o ambiente calmo e sereno que se vive dentro da House of EORS. O espaço abriu em Outubro e foi idealizado por Maria Constantinescu, advogada romena que, há quatro anos, escolheu Lisboa para se fixar. Um lugar pensado para ser escapar à realidade e proporcionar instantes de evasão. Da cor das paredes, um salmão intenso, e dos sofás aveludados às peças de arte e alusões ao zodíaco, é como se entrássemos noutra dimensão.

"Estava na altura de me envolver mais. Acho que vir para cá só para tirar partido da cidade e gastar aqui o meu dinheiro acaba por ser coisa de turista. Acho que, para se ser um residente, é preciso interagir de uma forma mais profunda. Tem de ser uma troca e não simplesmente um aproveitamento das coisas incríveis que Portugal tem para oferecer", começa por contextualizar.

RITA CHANTRE Maria Constantinescu

Mas esta não foi a primeira ideia de Maria. Começou por procurar um espaço para abrir um pequeno cinema, uma sala dedicada aos clássicos e que representasse uma antítese da velocidade a que consumimos sons e imagens nos dias que correm. Mas encontrar uma tipologia tão específica em Lisboa revelou-se uma missão praticamente impossível. Depois de passar várias vezes pela Rua da Esperança, em Santos, decidiu entrar e dar uma oportunidade ao espaço onde o projecto viria a ganhar forma.

"Entrei, vi este arco e, imediatamente, tornou-se óbvio que seria um café, com uma sala para workshops, espaço para eventos, uma sala de projecções lá atrás, com um ambiente um pouco mais luxuoso. No fundo, algo que funcionasse mais à noite. E depois uma loja, ao estilo gabinete de curiosidades", explica Maria.

RITA CHANTRE Petiscos

Numa sigla, resumiu a ideia que agrega todas as dimensões da casa: EORS – Edge of Reality Stuff, ou coisas à margem da realidade, em bom português. Depois de ter vivido em Nova Iorque e em Londres, possivelmente as cidades mais culturalmente fervilhantes do mundo, Maria quer abrir espaço para o que é realmente especial. "Quando já viste e usufruíste de tanta coisa, começar a procurar coisas que sejam verdadeiramente originais e que nunca tenham sido feitas. São essas as coisas que estão à margem da realidade, coisas que ainda não se concretizaram. E também gosto de ver estas coisas serem criadas, por isso quis construir um espaço seguro para pessoas que cheguem com discursos interessantes, ideias doidas, arte vanguardista, pessoas que correm riscos", refere.

E porque a comida é uma ferramenta poderosa para reunir diferentes pessoas no mesmo espaço, tornou-se claro desde o início que a House of EORS teria também uma proposta gastronómica. Nesse campo, Maria contou com a ajuda de Liza Puglia (italiana, mas com um percurso em Buenos Aires e Nova Orleães), responsável por desenhar a ementa, e com Bijay, o chef que comanda as operações na cozinha.

O menu divide-se essencialmente em duas partes: os petiscos e os pratos para partilhar. Embora os finais de dia sejam a hora forte por aqui, o espaço abre às 14.00, o que quer dizer que também é possível aparecer para um almoço tardio ou até para um brunch. Para isso, há opções como o Eros All Day Breakfast (8€), com ovo cremoso, ovas de salmão, comté e pão de carvão, o Brillat Savarin (9€), servido com torrada de carvão e groselha vermelha, ou o Gravlax de Salmão (10€).

RITA CHANTRE Gnocchi de cogumelos

Nos pratos para partilhar, o destaque vai para o Gnocchi de Cogumelos (17€), finalizado com manteiga de trufa e parmesão, para a Tagliata de Vaca (21€) ou a Milanesa de Frango (17€). No meio, encontramos sopas e caldos. Há sempre sopa de legumes (7€), com cenoura e abóbora assadas, e frangoccino (8€), um caldo de ossos de frango com manteiga e sementes de abóbora.

Ultrapassada a tentação de abrir mais um café de brunch, Maria quis simplesmente que o menu reunisse comida "nutritiva e saborosa", capaz de proporcionar conforto até nos dias mais tristes. "Tínhamos tudo pensado para ser uma carta mais de final de dia, mas deparámo-nos com o facto de, aqui em Santos, não haver restaurantes que cubram aquele período entre as 16.00 e as 19.00. Então, quisemos ter alguma comida para essa hora também. Servimos do almoço ao jantar, com o mesmo menu, sem variações", resume a proprietária.

RITA CHANTRE

O espaço continua em construção. Com as duas primeiras salas em pleno funcionamento – e a receber noites temáticas, conversas, leituras de tarot, jogos de tabuleiros e por aí fora –, há dois espaços ainda por desvelar. Um deles é a futura sala de cinema interior. O outro é a loja que terá porta aberta para a rua. O interior conserva as estantes de uma antiga mercearia, agora ocupadas com peças vintage, livros de edição limitada e criações de artistas e artesãos. Uma curadoria de objectos únicos e com história numa era de massificação sem precedentes. A concept store já tem nome – Aura. Tem abertura prevista para o arranque da Primavera, altura em que a House of EORS vai desabrochar em todo o seu esplendor.

Rua da Esperança, 120 (Santos). Ter-Sáb 14.00-23.00

As últimas de Comer & Beber na Time Out

A Gala Michelin aproxima-se – e nós já sabemos alguns detalhes sobre a cerimónia de 10 de Março. O relançamento de Henrique Sá Pessoa, fora do grupo Plateform, deve acontecer antes – e o chef espera nada menos do que duas estrelas Michelin. "Até ambiciono mais", disse em entrevista à Time Out. Nos Prémios Mesa Marcada, o Ocean foi eleito o melhor restaurante e Avillez o melhor chef. Leia ainda sobre os novos Goose, Kosuke Saito, 11:11, Mattarello e Jacca.