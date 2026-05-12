Neste brunch, há ostras, bolos, nigiris e champanhe à discrição

Há brunches de domingo e depois há o brunch À La Mer do Pestana Palace. Num cenário digno de filme, a ementa inclui marisco, sushi e champanhe à discrição.

Entrar no Pestana Palace é, por si só, uma experiência. Não é por acaso que os interiores deste palácio, construído em finais do século XIX, conquistaram Madonna – que fica aqui hospedada sempre que vem a Lisboa. É num destes salões de contornos principescos que encontramos o restaurante Valle-Flôr, pensado para servir os hóspedes do hotel, mas também para receber visitas vindas de fora.

Aos domingos, o brunch assume a forma de um generoso buffet. Generoso até na bebida que o acompanha. Desde o ano passado que as flutes são indispensáveis na mesa. Numa parceria com a marca francesa H. Blin, o champanhe é a nova bebida de eleição desta refeição domingueira, servido de forma ilimitada entre as 12.30 e as 16.00.

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A experiência ganhou o nome de Champagne Brunch À La Mer e junta um sortido inusitado de propostas gastronómicas com o apelo de ver o copo constantemente cheio – de champanhe francês, claro. Não faltam os clássicos de brunch – diferentes tipos de pão, queijos, ovos e carnes fumadas. A mesma diversidade estende-se à pastelaria e à secção de frutas e cereais.

Mas as opções vão muito além dos clássicos matinais. Preparadas ao vivo e a cores, as peças de sushi trazem as proteínas do mar para o centro da ementa. Mesmo ao lado, no balcão Chef Trinchante Itinerante fatiam-se, na hora, especialidades como o lombo de vitela rosada, o borrego confitado ou o peixe assado, entre outras receitas.

Se o apetite permitir, passe pela secção de mariscos, onde há ostras da Ria Formosa e de Setúbal– temperadas ou ao natural –, cascos de sapateira recheados, búzios, pequenos crustáceos e bivalves cozinhados para enriquecer o cardápio.

Provar todas as opções leva tempo e exige concentração, por isso é que o restaurante tem uma zona reservada aos mais pequenos. Enquanto brincam, participam em jogos e fazem pinturas faciais, os adultos ficam com tempo de sobra para aproveitar o brunch na sua variedade, voltando a encher o prato incontáveis vezes, um clássico em qualquer buffet.

Esta é apenas uma parte da oferta gastronómica que o Pestana Palace tem por estes dias. De portas abertas até 31 de Outubro, a Casa do Lago by SOI volta, pelo segundo ano consecutivo, a levar a cozinha pan-asiática para o jardim do hotel. O pop-up de Verão promete ser especialmente animado às sextas-feiras, com DJs ao final do dia e uma carta de cocktails que conhece apenas um rival – os domingos regados a champanhe no restaurante do Pestana Palace.

Rua Jau, 54 (Alcântara). 21 361 5600. Dom 12.30-16.00. 75€ p/ pessoa (gratuito para crianças até 3 anos; 37,50€ até 12 anos)

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