Netflix vai ter uma nova série portuguesa: ‘Rabo de Peixe’

José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão e Kelly Bailey são os protagonistas da próxima série portuguesa da Netflix, a ser filmada nos Açores. A plataforma de streaming, a maior do mundo (apesar de ter perdido 200 mil assinantes no primeiro trimestre deste ano), anunciou esta quarta-feira que Rabo de Peixe será um thriller sobre um grupo de amigos que de repente se vê na posse de uma tonelada de cocaína.

“Inspirada livremente em factos reais”, a série produzida pela Ukbar Filmes e realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira começa a ser rodada “em breve” nos Açores. O concelho da Ribeira Grande, o ilhéu de Vila Franca do Campo, a lagoa das Sete Cidades, as Furnas e as “impressionantes paisagens do Nordeste” são os locais em que irão decorrer as rodagens no arquipélago. Depois, serão também filmadas cenas em Lisboa.

Augusto Fraga, natural de Rabo de Peixe, é também o criador da série. Citado em comunicado, o realizador diz ser “um enorme orgulho poder mostrar os Açores ao mundo”. “Esta é uma série de puro entretenimento e adrenalina, mas, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre a fortuna e fatalidade da condição humana. Sendo eu açoriano, estou muito feliz por [levar] esta aventura aos ecrãs da Netflix”, lê-se.

Rabo de Peixe é apresentada como um “thriller com toques de humor sarcástico”, que acompanha o grupo de amigos a improvisar um esquema de tráfico de droga com a cocaína que dá à costa naquela pequena localidade insular em que “nada acontece”. “Mas uma tonelada de cocaína não passa despercebida e os nossos protagonistas irão enfrentar os donos desta droga, a polícia e uma série de personagens imprevisíveis numa aventura perigosa e sem retorno”, adianta a sinopse.

O elenco conta ainda com Maria João Bastos, Pepê Rapazote, Albano Jerónimo e Afonso Pimentel, que assim repete presença num “original” português da Netflix, depois de Glória. Tal como esta, Rabo de Peixe, que não tem data de estreia ainda, é um dos projectos selecionados do concurso de argumentistas que a plataforma de streaming lançou em conjunto com o ICA em 2020.

+ Onze minisséries da Netflix de ver e chorar por mais

+ As 46 melhores séries na Netflix