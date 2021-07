New Kids On The Block vão tomar conta da Kitchenette em Julho

Colectivo de cozinheiros terá uma residência fixa no espaço de pop-ups de Campo de Ourique, todas as quartas e quintas-feiras do mês.

Depois de em Junho a Kitchenette ter recebido uma série de pop-ups em que participaram projectos como Aquela Kombucha, o Shogun, de Pedro Abril, ou Las Gringas, dos antigos proprietários da taqueria Pistola y Corazón, já há programação para o mês de Julho.

A residência deste mês na loja da Rua Correia Teles, em Campo de Ourique, está entregue ao colectivo de cozinheiros New Kids On The Block, constituído por Leonor Godinho (Musa da Bica), José Paulo Rocha (O Velho Eurico), Bernardo Agrela (A Praça e Povo), Pedro Abril (Shogun), Pedro Monteiro (Fábrica da Musa) e Tiago Lima Cruz (Shogun).

O colectivo irá assumir o comando da pequena cozinha do espaço dedicado a pop-ups todas as quartas e quintas-feiras do mês, entre as 17.00 e as 22.00. Os menus costumam ser revelados na página de Instagram da Kitchenette todas as semanas. Apesar das limitações impostas pela pandemia, há uma esplanada com mesas e é possível encomendar ao domicílio ou levantar para comer em casa.

