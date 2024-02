Pouco mais de um mês depois do sétimo aniversário do Delirium Café, dos mesmos donos, é a vez do bar de Picoas fazer a festa. O DJ Levy Gasparian actua no sábado.

O primeiro bar com a chancela da icónica cerveja belga Gulden Draak, em Lisboa, foi inaugurado a 2 de Março do ano passado. Exactamente um ano depois, neste sábado, celebra o primeiro aniversário, com um DJ set do DJ Levy Gasparian – que também passou música na abertura, em 2023, e há cerca de um mês, no sétimo aniversário do Delirium Café, dos mesmos donos.

De portas abertas todos os dias, na Rua Andrade Corvo, em Picoas, a cervejeira e restaurante de Verônica Fernandes e Neko Pedrosa funciona do meio-dia à uma da manhã, durante a semana, e uma hora a mais nas sextas e nos sábados. Em comunicado, a proprietária garante que a “receptividade tem sido incrível, e só nos deixa mais motivados a fazer cada vez mais e melhor”.

© Arlei Lima Gulden Draak – Casa da Cerveja

Neste primeiro aniversário, além da selecção musical de DJ Levy Gasparian, vai haver cerca de uma centena de cervejas importadas e artesanais por onde escolher, incluindo 50 à pressão e algumas que não costumam constar do menu – que inclui também vinhos, cocktails e até cervejas para cães. Para ensopar isto tudo, há uma carta de comida completa e, excepcionalmente, bolo de aniversário.

Rua Andrade Corvo, 29A (Picoas). Dom-Qui 12.00-01.00, Sex-Sáb 12.00-02.00

