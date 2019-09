No próximo fim-de-semana, Cascais é Eco e também o ensina a ser

Cascais recebe, no próximo fim-de-semana, um evento que quer sensibilizar as pessoas para reduzirem o seu impacto no ambiente de forma sustentável. Há palestras, workshops e um mercado ecológico para lhe despertar a atenção.

A segunda edição do Eco Cascais regressa à vila nos próximos dias 14 e 15 de Setembro, tendo como palco o Jardim da Parada e o Museu do Mar. O evento terá um mercado ecológico e sustentável, palestras, workshops e várias actividades organizadas pelo Movimento Claro — um movimento criado por três amigas que pretende o fim do uso de palhinhas de plástico.

O eco-mercado contará com a presença de marcas e lojas sustentáveis portuguesas, que terão para venda alternativas aos produtos de cosmética e higiene, brinquedos e descartáveis que costumam ser adquiridos nas grandes superfícies comerciais. No sábado, haverá uma aula de ioga ao ar livre (10.00), com entrada gratuita, e workshops sobre produtos de limpeza amigos do ambiente e sobre a produção de pranchas de surf ecológicas, além de actividades para crianças. Ao final do dia, passará ainda, numa sessão a céu aberto (19.30), o documentário de Leonardo DiCaprio, Ice on Fire.

No domingo, às 17.30, a Casa das Histórias de Paula Rego recebe a palestra de Bea Johnson, uma francesa que vive nos Estados Unidos e autora do livro Desperdício Zero — Simplifique a sua vida reduzindo o desperdício em casa. Começou por criar um blogue mas acabou por se tornar o rosto do movimento Zero Waste Home. A abrir falará Eunice Maia, fundadora da Maria Granel e responsável pelo prefácio da edição em português do livro de Bea. No fim, haverá ainda uma sessão de autógrafos (18.30) no Jardim da Parada.

Pelo meio, pode também assistir a uma palestra sobre economia circular (sáb, 12.00) ou sobre o consumo responsável de pescado (sáb, 17.00), dirigida pela bióloga Cátia Nunes. De acordo com a organização, estão previstas ainda duas palestras sobre moda sustentável.

