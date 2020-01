Noite de livros de Harry Potter leva Torneio dos Três Feiticeiros ao Chiado

A sorte está do lado dos fãs de J. K. Rowling. A Bertrand do Chiado será palco de uma noite inteiramente dedicada aos livros de Harry Potter. Há um torneio, prémios para os vencedores e até uma oferta na compra de edições comemorativas.

O famoso (e muito querido) universo de Hogwarts chegou a Lisboa em Novembro, com uma exposição de artefactos que fazem parte da história do “rapaz que viveu”. Mas já estava na hora de organizar um Torneio dos Três Feiticeiros. É o que vai acontecer na Noite dos Livros de Harry Potter, na Livraria Bertrand do Chiado, que convida todos os feiticeiros e muggles a participar num “jogo da Glória mágico”.

O objectivo da Noite dos Livros, criada há seis anos pela editora britânica Bloomsbury, é partilhar as histórias de J. K. Rowling e “dar a conhecer à próxima geração de leitores a magia ímpar de Harry Potter”. Para participar neste evento, é necessário ter pelo menos dez anos. As inscrições, limitadas a 45 pessoas, são realizadas no próprio dia, entre as 18.00 e as 19.00.

Os vencedores deste Torneio dos Três Feiticeiros vão ter direito a prémios. O primeiro lugar receberá uma edição ilustrada de Harry Potter e o Cálice de Fogo e um pôster A2 alusivo a esta edição da Noite dos Livros de Harry Potter. O segundo e terceiro lugares recebem o mesmo pôster, mas a edição do livro é a de capa mole. Caso não tenha a oportunidade de subir ao pódio, pelo menos poderá levar um certificado de participação.

Se não participar no jogo, mas aparecer para uma visita, aproveite a oferta de um pôster na compra das edições comemorativas dos 20 anos do Harry Potter ou das Edições Ilustradas. Para mais informações, basta consultar o evento no Facebook.

Livraria Bertrand Chiado. Rua Garrett 73-75. Sex 19.00-21.00. Grátis.

+ A exposição de Harry Potter em Lisboa em 16 imagens

+ 17 lugares mágicos que todos os fãs de Harry Potter devem visitar