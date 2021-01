Nova série de Ljubomir Stanisic estreia a 26 de Janeiro na OPTO

'Coração na Boca', minissérie documental sobre o chef bósnio e o mundo do fine dining, chega à plataforma de streaming na próxima semana.

A OPTO, a nova plataforma de streaming da SIC, continua a dar cartas no panorama nacional do entretenimento. Depois de apostar em novos formatos de ficção nacional como O Clube e A Generala, a estação de Carnaxide já tem data de estreia para Coração na Boca, minissérie documental sobre Ljubomir Stanisic. A nova produção centrada no chef bósnio chega à plataforma a 26 de Janeiro e traça um retrato biográfico de Ljubomir, “mas também sobre os meandros da alta-cozinha, sobre os chefs, sobre uma profissão que está na moda”.

Depois da estreia de O Natal de Maio em Novembro passado, documentário sobre a primeira parte de Como é Que o Bicho Mexe de Bruno Nogueira, a OPTO reforça a aposta numa das novas caras do canal. Stanisic será também o apresentador da versão portuguesa do famoso programa de culinária Hell’s Kitchen, protagonizado lá fora por Gordon Ramsey. As gravações, de acordo o jornal Expresso, estão a decorrer e é expectável que o programa chegue ao pequeno ecrã em 2021.

Além de Coração na Boca, há mais novidades agendadas para Janeiro. O documentário Obama: Um Projecto de Sonho está disponível desde o passado dia 15, e Loucos por Madonna chega a 22. Vão ainda estrear-se First Ladies, uma série documental original da CNN, e China: Nature’s Ancient Kingdom, uma minissérie da BBC.

