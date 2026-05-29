Novo Honest Greens leva a comida saudável ao coração de Lisboa

É um sucesso na cidade e por isso não pára de abrir novas localizações desde 2020. Agora, o Honest Greens estreia-se na mais típica das colinas alfacinhas: a Sé.

O Honest Greens continua a sua expansão por Lisboa. Desta vez, a cadeia de comida flexitariana de origem espanhola instalou-se na zona histórica da Sé, ocupando a esquina entre a Travessa do Almada e a Rua de Santo António da Sé. O novo espaço funde o ADN da marca com o património arquitectónico do edifício, preservando tectos abobadados, arcos e pilares de pedra à vista, num espaço com 570 metros quadrados e 250 lugares.

Existem duas entradas (como acontece, por exemplo, no restaurante do Cais do Sodré). As portas 18 e 20 da Rua de Santo António da Sé dão acesso “directo ao renovado menu de Primavera". Já os números 14 e 16 servem a cafetaria, permitindo “aproveitar imediatamente as novidades do menu de sobremesas”, como se lê em comunicado. A ementa mantém a habitual rotatividade sazonal e as opções sem açúcares refinados.

O destaque desta morada recai sobre as novas bebidas de Verão. Segundo a marca, a inauguração serve de “convite para descobrir os novos Summer Shakers, que chegam já, e por agora, em exclusivo à nova localização”. São quatro as novidades: o Ube Collagen Glow (desde 5,25€), o Matcha Coconut Cloud (desde 4,45€), o Expresso Coconut Cloud (desde 4,45€) e o Pistachio Latte (desde 5,25€). Estão ainda disponíveis o Red Berry Shaker (desde 4,25€), um regresso do Verão passado, e o Fruit Matcha Latte (desde € 4,45).

DR Honest Greens na Sé

Com esta inauguração, pensada para ocorrer estrategicamente “a tempo dos Santos Populares”, o Honest Greens vai já em 13 restaurantes, entre Lisboa, Cascais e Porto. A cadeia de origem espanhola foi importada para Portugal pela Plateform de Rui Sanches, em 2020. A primeira abertura aconteceu no Parque das Nações.

Rua Santo António da Sé, 14-20 (Sé). Seg-Dom 08.30-23.00

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