Honest Greens abre três novos espaços e lança menu de sobremesas

A cadeia de restauração saudável Honest Greens vai reforçar a sua presença em Portugal com três novas aberturas nos próximos meses. O primeiro espaço do trio abriu esta sexta-feira, 13 de Março, na Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa. Seguem-se, já em Abril, a Foz, no Porto, e a Sé, também na capital.

Segundo Rui Sanches, fundador e CEO da Plateform, estas aberturas reflectem a consolidação da marca no país: “Ao longo destes seis anos em Portugal, o Honest Greens tem vindo a construir uma presença sólida, contribuindo para a dinamização das zonas onde nos instalamos e para a criação de novos pontos de encontro nas cidades. Estas novas aberturas reforçam o nosso compromisso de longo prazo com o país, onde procuramos ter um impacto positivo que vai muito além da gastronomia.”

O restaurante que agora abriu portas no Bairro Azul mantém a estética característica da marca: materiais naturais, tons terra nas paredes e uma presença marcante de plantas. O espaço tem cerca de 750 metros quadrados e capacidade para 295 lugares no interior. Funciona diariamente entre as 08.30 e as 23.00, de domingo a quinta-feira, e até à meia-noite às sextas-feiras e sábados.

A inauguração chega acompanhada de novidades no menu de sobremesas. Entre os novos bolos estão o yellow carrot chai cake (3,45€), com cenoura amarela, especiarias chai, nozes e baunilha, e o marbled chocolate and tahini cake with coffee glaze (3,45€), que combina tahini, chocolate, café e framboesas liofilizadas.

Se for mais de tartes, poderá provar as novas shoyu pecan pie (4,95€), com nozes pecã e caramelo de shoyu sobre uma base crocante de trigo-sarraceno, e miso koji apple pie (4,95€), onde maçã, miso e avelãs assumem o protagonismo. Há também novas sobremesas de colher (4,95€), além de bolachas e duas barras energéticas (3,95€).

Ao todo, são oito novas receitas e cinco versões actualizadas de doces, disponíveis até ao final de Março em exclusivo neste espaço do António Augusto Aguiar. Em Abril, chegam aos restantes restaurantes da marca – mês em que o Honest Greens inaugura também um novo espaço na Foz do Porto, junto à praia do Molhe, e outro na Sé de Lisboa, que preservará os elementos arquitectónicos do edifício histórico, como os tectos abobadados, os arcos e a pedra à vista.

Avenida António Augusto Aguiar, 163B. Dom-Qui 08.30-23.00, Sex-Sáb 08.30-00.00

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