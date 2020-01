O Metropolis Club vai (mesmo) fechar

O Metropolis Club despede-se da subcave do Centro Comercial Imaviz a 1 de Fevereiro. O espaço foi comprado por uma “multinacional hoteleira”.

O rock parece ter cada vez menos espaço em Lisboa. Depois do Club Noir ter sido expulso da Rua da Madalena e rumar a Alvalade (num espaço ainda no segredo dos deuses), agora é o Metropolis Club que tem de pegar nas trouxas na sequência da pressão imobiliária. Foi esta quinta-feira que o anúncio chegou à página oficial do Facebook do espaço nocturno fundado em 2008, um dos resistentes do submundo rockeiro da cidade.

“É com profundo pesar que anunciamos que o edifício do espaço onde todos os fins de semana nos encontramos para celebrar a vida, o Metropolis Club, foi adquirido por uma multinacional hoteleira e que no dia 1 de Fevereiro um sonho já com 12 anos termina”, lê-se na publicação do espaço que promete uma “festa inesquecível” para a noite de despedida. A página será virada, mas este pode não ser o último capítulo da casa: “Manter-vos-emos ao corrente de todas as evoluções relativas ao futuro do Metropolis Club e desta nossa fraterna viagem que convosco partilhamos e que terá de continuar”.

Recordamos que em 2017 o Metropolis também tinha anunciado o fecho. Na altura, na mesma rede social, lia-se: ”Estimados clientes e amigos, é com pesar que anunciamos que o actual Metropolis Club encerrará as suas portas após a noite deste sábado, dia 30 de Setembro”. “Ao longo de nove anos estivemos de corpo e alma neste espaço ao serviço de todos aqueles que procuravam preencher as suas vidas com música diferente, com um modo de vida diferente, com uma cultura diferente. Em breve teremos o prazer de anunciar tudo acerca do NOVO Metropolis Club”.

Mas o anúncio desta semana parece ser mesmo definitivo. Resta perceber se o Metropolis voltará a existir noutro sítio.

