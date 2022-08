O mini autocarro Smart Sightseeing regressou às ruas de Lisboa

Fez-se à estrada em Julho de 2020, mas teve de estacionar devido à pandemia. No entanto, o autocarro mais inteligente da cidade está de volta, uma espécie de miradouro móvel com sala de cinema.

O Smart Sightseeing é um pequeno autocarro panorâmico preparado para todas as estações do ano, que junta o passeio turístico a uma vertente de espectáculo multimédia. Um projecto português, incubado na Startup Lisboa e fundado por Paulo Parreira – também fundador e ex-CEO da plataforma Lifecooler –, que tem como principal missão contar a história de Lisboa até aos dias de hoje, faça chuva ou faça sol, de noite e de dia.

©DR Smart Sightseeing

Dois meses apenas após o lançamento em Julho de 2020, a operadora teve de parar o circuito devido às restrições impostas pela pandemia. Mas a história volta agora a ser contada.

Quem sobe a bordo não se sente aprisionado num passeio sobre rodas convencional. O tejadilho é panorâmico, as janelas são consideravelmente grandes e no ecrã gigante instalado na parte dianteira do veículo é projectada a vista do motorista. Além de mais de duas dezenas de mini-filmes (com duração de 20 a 30 segundos) sobre a história da cidade e pontos de interesse do percurso (com uma duração total de cerca de 50 minutos. Em cada um dos 18 lugares, os passageiros encontram um tablet onde é possível escutar (com um auscultador) a guia que também aparece nos filmes exibidos, tudo com recurso a tecnologia GPS.

O Smart Sightseeing viaja pelos Restauradores, Rossio, Terreiro do Paço, Baixa Pombalina, Martim Moniz, Castelo, Sé / Alfama, Chiado, Bairro Alto, Jardim de São Pedro de Alcântara, Jardim Botânico e Avenida da Liberdade. O ponto de partida é a Praça dos Restauradores, a cada 50 minutos, entre as nove da manhã e as onze da noite.

Smart Sightseeing. Praça dos Restauradores. Seg-Dom 09.00-23.00. Bilhete: 15€. smartsightseeing.pt

