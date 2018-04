O novo Cantinho do Avillez abre dia 7 de Maio no Parque das Nações

Ninguém pára José Avillez. Disso já não há dúvidas, tantas têm sido as aberturas dos últimos tempos – Pitaria e Cantina Zé Avillez desde que o ano começou, só para recordar os mais distraídos. Mas a notícia não é essa. É antes o que vai ser o seu próximo projecto. É um terceiro Cantinho do Avillez, na Rua do Bojador, no Parque das Nações, que tem como vizinhos de peso o The Old House e o Senhor Peixe. De novo para os mais distraídos, trata-se do mesmo conceito com que inaugurou a conquista da cidade, em 2011, e que já replicou no Porto, com algumas nuances.

O novo restaurante abre no dia 7 de Maio, segunda-feira, e é provável que tenha algumas diferenças em relação ao irmão do Chiado. A carta ainda não está 100% fechada, mas os clássicos do Cantinho do Avillez vão marcar presença. Falamos dos peixinhos da horta com molho tártaro, do tártaro de atum com sabores asiáticos, dos ovos cozidos a baixa temperatura, com chouriço e pão frito, das lascas de bacalhau e do prego MX-LX, um prato d.i.y. bem popular. Para finalizar, não podia faltar a sobremesa que se celebrizou no primeiro restaurante, a Avelã3, além do bolo de chocolate à Cantinho com gelado de morango.

O projecto de decoração ficou a cargo da artista Joana Astolfi, que já trabalha com o Grupo José Avillez há vários anos. O projecto nos dois nos dois andares, como sempre, surpreendeu. Há também uma belíssima esplanada, virada para o Jardim Garcia de Horta, com o Tejo ao fundo. Agora é só esperar pelo regresso do sol. E pelo dia 7, claro.

Rua do Bojador, 55 (Parque das Nações)

+ José Avillez comprou Lucullus em Cascais

+ Todos os restaurantes de José Avillez em Lisboa