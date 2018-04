O novo chá da tarde do Ritz está pintado de lilás em homenagem aos jacarandás

O hotel Ritz Four Seasons lançou um novo chá da tarde inspirado nos Jacarandás, disponível até Junho.

Em meados de Maio, da janela principal do Ritz a única coisa que se vê são as flores dos jacarandás, com um tom lilás forte, que pintam toda a rua Castilho e se prolongam pelo Parque Eduardo VII. Por enquanto ainda estão tímidas mas dentro da sala serve-se pastelaria fina inspirada nestas flores à hora do lanche.

©DR

Quando a equipa de comunicação quis avançar com esta ideia de um chá de jacarandás, foi logo alertada para o facto destas plantas não serem comestíveis mas isso não foi impeditivo. O chef pasteleiro Fabian Nguyen começou também por torcer o nariz à cor roxa mas depois aceitou-a: há scones caseiros que parecem mini-panetones, servidos com compota caseira de framboesa e um mascarpone de lima, choux de framboesa, tarteletes de cassis, pequenos macarons lilás, éclairs recheados com mousseline baunilha, muffins de mirtilo ou troncos de chocolate do mesmo tom das flores.

©DR

Este chá da tarde, que estará disponível até Junho, não tem salgados e começa com um chá de gengibre, limão e menta que poderá acompanhar toda a refeição – os ingleses chamam-lhe high tea, o nosso equivalente em bom português a um lanche ajantarado. Há, pelo meio, um cocktail ao qual chamaram 18 3838 (16€), o código de cor do Instituto Pantone que corresponde à cor do ano de 2018, a Ultra-Violeta. É servido em copo de martini com uma base de gin, amoras e framboesas e violetas cristalizadas no topo. O pé do copo tem lima, replicando as flores suspensas nas árvores.

Inspirado também nos jacarandás, o hotel tem um novo tratamento no spa. É um tratamento relaxante e fresco, de 50 ou 80 minutos (155€-200€), que utiliza a manteiga corporal da Benamôr, a icónica marca de beleza portuguesa que tem uma receita de Jacarandá.

Hotel Ritz Four Seasons. Rua Rodrigo da Fonseca, 88 (Marquês). 21 381 1400. Chá da tarde Jacarandá: 45€

+ Masterclasses no Ritz: comer que nem um rei e seguir para a aula de cozinha

+ As melhores chocolatarias em Lisboa

+ Os melhores cafés em Lisboa