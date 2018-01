O Parque Urbano do Vale da Montanha está quase pronto

Ainda não foi oficialmente inaugurado, mas já há quem aproveite o espaço verde para dar corda aos sapatos e aos pedais.

A obra iniciada em 2015 tem 11 hectares e é uma das peças do programa Corredor Verde Oriental, que liga o Parque Vinícola de Lisboa (junto à Rotunda do Relógio) ao futuro Parque Ribeirinho Oriente. Localizado entre a Avenida Almirante Gago Coutinho, a Avenida Marechal António de Spínola, o Parque da Bela Vista Sul e a Linha de Cintura Interna, está quase a ficar concluído o Parque Urbano do Vale da Montanha, escavado numa antiga zona de hortas, em tempos ocupada por construções ilegais.

O projecto da Câmara Municipal de Lisboa prevê a construção de "uma rede de percursos e corredores do Parque da Bela Vista, Olaias e Areeiro e "uma área de recreio com equipamento temático e um aparelho lúdico de grande dimensão, assim como de um quiosque do ramo alimentar", cujo concurso público para a sua concessão, lançado em Dezembro, terminou a 18 de Janeiro.

