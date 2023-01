O Pátio das Antigas: A festa da Volta nas ruas da cidade

Desde 1927, ano da sua primeira edição, e durante muitas décadas do século passado, a Volta a Portugal em Bicicleta era um dos acontecimentos que mais lisboetas atraía às ruas da cidade. As pessoas vinham aos milhares assistir à partida e à chegada, aplaudir os seus ídolos do pedal e até mesmo acompanhá-los durante algum tempo, correndo nos passeios ao seu lado e incentivando-os. Havia até locais que se tornaram lendários para ir ver os ciclistas. É o caso, na última etapa, da exigente Calçada do Carriche, um calvário para os participantes, e um troço que era sempre acompanhado por milhares de adeptos do ciclismo e tinha honras de “directos” por parte das rádios e da televisão, quase desde que a RTP começou as suas emissões.

Houve vários anos em que a Volta a Portugal em Bicicleta não se realizou, devido a grandes conflitos como a Guerra Civil de Espanha (em 1936 e 1937) e a II Guerra Mundial (entre 1942 e 1945), ou ainda por falta de quem a organizasse (a última vez em que tal aconteceu foi em 1953). A foto desta página foi tirada na partida, em Lisboa, da edição de 1946 da Volta a Portugal em Bicicleta, quando a corrida voltou a realizar-se após quatro anos de suspensão causados pelo segundo conflito mundial, organizada pelo Diário de Notícias e por O Mundo Desportivo. Foi, por isso, uma das partidas mais concorridas de sempre em termos de público.

