O Pátio das Antigas: O chic da canja

O Café-Restaurante Chic, nos Restauradores, servia uma canja de galinha famosa por toda a Lisboa, e ceias até de madrugada. Esteve aberto entre 1918 e 1947.

Entre as décadas de 20 e 40, era comum ouvir-se este diálogo na Baixa: “Onde é que vais?” “Vou ao Chic à canja”. Isto porque o Café-Restaurante Chic, que abriu em 1918 no edifício do primeiro Éden-Teatro, nos Restauradores, era famoso em toda a Lisboa, e muito em especial na zona da Baixa, pela sua canja de galinha. Uma fama que os seus proprietários exploravam regularmente em publicidade na imprensa, onde se liam slogans como: “Venha experimentar a nossa magnífica canja de galinha”, “Canja de galinha caseira é na Chic” ou “A melhor canja de galinha de Lisboa”.

Por servir ceias a partir das onze da noite e até altas horas da madrugada, o Chic tornou-se num ponto de encontro dos que tinham profissões noctívagas, caso de jornalistas, actores e das coristas do Parque Mayer, que estavam lá caídas depois da última sessão da revista. “Havia gente dos jornais que fazia do Chic escritório. Alguns até passavam lá mais tempo do que na redacção”, notou numa crónica no Diário Popular o escritor, humorista e jornalista Armando Ferreira. O Chic manteve-se no novo Cine-Teatro Éden, inaugurado em 1937, tendo fechado em 1947. No seu lugar esteve depois o Café Avis, substituído nos anos 70 pelo Drugstore Chic-Choc, também já desaparecido. O edifício é hoje o Éden Aparthotel.

