O Pátio das Antigas: O cinema da Castilho

O Cinema Castil funcionou entre 1973 e 1988 e está associado a ‘O Lugar do Morto’, de António-Pedro Vasconcelos, um dos maiores sucessos do cinema português.

Inaugurado no dia 2 de Fevereiro de 1973 com a comédia de Peter Bogdanovich Que Se Passa Doutor?, o Cinema Castil está ligado a um dos maiores sucessos da história do cinema português. Foi lá que se estreou, a 25 de Outubro de 1984, O Lugar do Morto, de António-Pedro Vasconcelos, que se tornou num dos maiores sucessos de bilheteira da cinematografia nacional, tendo sido visto por mais de 300 mil espectadores. Um número impressionante, sobretudo nesses tempos pós-25 de Abril em que era coisa raríssima um filme português ter bons números.

Integrado no Edifício Castil da Rua Castilho, projectado pelo arquitecto Francisco da Conceição Silva, o amplo e moderno Cinema Castil (“Vamos ao cinema da Castilho?”, costumava-se então dizer) tinha uma estética bem característica da década de 70 (quem o frequentou recorda-se de certeza das cadeiras amarelo-vivo). Sentava 508 pessoas e apresentava uma característica inédita: o bar, localizado no piso de cima, tinha vista para a sala, o que permitia a quem chegasse tarde não perder pitada da sessão e depois entrar durante o intervalo que havia entre os complementos e o filme principal. O Castil esteve aberto durante 15 anos e acabaria por encerrar em Outubro de 1988. No seu lugar está hoje uma dependência bancária.

