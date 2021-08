O Pátio das Antigas: O cinema onde Wim Wenders filmou

O Paris serviu Lisboa durante 50 anos e fechou em 1981. Em 1994, Wim Wenders rodou no seu degradado interior cenas de ‘Lisbon Story’.

Em Maio de 1931, abriu as portas na Rua Domingos Sequeira o Cinema Paris, em substituição de outro com o mesmo nome que tinha existido na Rua Ferreira Borges, inaugurado em Janeiro de 1916 e encerrado em 1929 (após ter sido profundamente modificado em 1917), por razões de segurança da estrutura. Os proprietários eram os mesmos – o empresário Victor Alves da Cunha Rosa e o seu filho Jayme –, tal como o arquitecto, Victor Manuel Carvalho Piloto, que concebeu um edifício de traços Art Déco.

O novo Paris era o perfeito exemplo de um distinto cinema de bairro, com 885 lugares, incluindo camarotes (com pequenas mesas para serviço de chá ou refrescos) além da plateia e do balcão. Foi então anunciado como “o mais amplo, o mais confortável e de maior lotação de todos os cinemas de Lisboa”, e tinha instalado no balcão um termómetro para que os espectadores pudessem ver a temperatura da sala. Nos anos 50, após sofrer obras devido à entrada em vigor de novos regulamentos das salas de espectáculo, foi instalada na zona de fumo do balcão uma bonita pintura mural de Paulo-Guilherme.

O Cinema Paris passou muitos e bons filmes e os seus carnavais eram célebres em Lisboa, mas veio a cair em decadência, fechando a 20 de Outubro de 1981. Em 1994, Wim Wenders rodaria no já muito degradado interior cenas do seu Lisbon Story. Acabou por ser demolido há poucos anos.

