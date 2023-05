O Pátio das Antigas: O falso bairro antigo de Lisboa

“Parece mesmo que voltámos atrás uns quantos séculos”, dizia, embasbacado, um dos visitantes do bairro Lisboa Antiga, construído para assinalar as Festas da Cidade de 1935 e inaugurado no início do Verão desse ano, no amplo terreno onde antes se tinha erguido o Convento das Francesinhas. A ideia de pôr de pé uma estrutura que reproduzisse com rigor histórico um bairro característico da Lisboa do século XVIII foi do arquitecto Gustavo Matos Sequeira. Os trabalhos de construção começaram no início de 1935, tendo terminado em Junho, mesmo a tempo para a abertura das Festas da Cidade, no dia 1 deste mês.

Povoado por figurantes vestidos conforme pedia a época, o bairro Lisboa Antiga era todo feito em madeira e os visitantes podiam andar por ruas, ruelas e praças, e admirar palacetes, igrejas, conventos, estalagens, pontos de comércio típicos e pelourinhos. Bastavam alguns passos para fazer a transição da Lisboa em crescimento de 1935 para a cidade de pouco antes do terramoto de 1755. A organização das Festas da Cidade utilizou também este espaço para a realização de actividades de entretenimento e de festas que envolveram muitos milhares de alfacinhas e de visitantes de fora, incluindo uma inédita celebração dos Santos Populares em ambiente de século XVIII. Concluídos os festejos, o bairro Lisboa Antiga foi demolido e hoje existe só em fotografias.

Coisas e loisas de outras eras:

+ A primeira incarnação do Casino Estoril

+ Os tempos épicos dos piqueniques na praia

+ A estátua de D. Pedro IV em construção

+ O comboiozinho que andava de praia em praia