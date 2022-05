O Pátio das Antigas: O hospital que foi um palácio nobre

Carlos Augusto Bon de Souza, visconde de Pernes, nunca deve sequer ter sonhado que o amplo e rico palácio que mandou construir já o século XIX ia adiantado, nas vizinhanças do Palácio das Necessidades, para lá morar com a família, haveria de se transformar no primeiro hospital particular português, algumas décadas mais tarde, em 1945: o Hospital da C.U.F. (Companhia União Fabril). Mas antes disso o palácio do visconde de Pernes tornou-se no Palácio Sassetti, após ter sido adquirido, algures no início do século XX, pelo empresário de hotelaria Victor Carlos Sassetti, falecido em 1915.

Foi só cerca de 30 anos mais tarde que começaram as obras de transformação do edifício, para que pudesse acolher o hospital que o industrial Alfredo da Silva, fundador da C.U.F., sempre quis construir para prestar assistência médica aos trabalhadores do seu grupo e seus familiares, assim como a outros utentes não pertencentes aos quadros da C.U.F. Alfredo da Silva não assistiu à sua inauguração, já que morreria em 1942, mas ainda presidiu ao lançamento do projecto, coordenado pelo seu genro, D. Manuel de Mello. O palácio foi objecto de consideráveis alterações, e bastante ampliado, para poder receber as 100 camas previstas e todos os serviços próprios de um hospital. Seria remodelado no início da década de 60. Fechou em 2020 e vai ser transformado em condomínio de luxo.

Coisas e loisas de outras eras:

