O Pátio das Antigas: O palácio que até foi vacaria

Datado do século XVIII, o Palácio Regaleira teve muitos, variados e por vezes insólitos inquilinos desde que saiu de posse da família Allen, em 1901. Hoje alberga a Ordem dos Advogados.

Mal sabia D. Ermelinda Monteiro Allen d’Almeida, baronesa e viscondessa da Regaleira, que o belo Palácio Regaleira de que foi proprietária no século XIX por herança de seus pais, situado no Largo de São Domingos, ao pé da igreja com o mesmo nome e do Rossio, e no qual deu festas luxuosas e muito faladas na Lisboa desse tempo, fosse ter uma ocupação tão variada e por vezes mesmo insólita após haver saído da posse da sua família, em 1901.

A partir dessa altura, o Palácio Regaleira, posto para aluguer, conheceu inquilinos como o Teatro Eléctrico Mágico; o Liceu de São Domingos; o teatro e animatógrafo Rossio Palace (que por vezes, tarde da noite, organizava sessões de filmes pornográficos vindos de Paris para espectadores seleccionados); uma exposição-museu de figuras de cera; um hotel; um Centro Republicano; e até mesmo uma vacaria, a São Domingos, aonde se podia ir beber leite saído directamente das vacas lá instaladas.

Entre 1920 e 1923, esteve lá também instalado um sumptuoso “clube de jogo e prazer” chamado Regaleira Club, após o prédio ter sido comprado por um abastado empresário, de nome Artur Aires. Seguiram-se-lhe, e entre outros, uma loja de instrumentos musicais, outra de tecidos e a Casa das Beiras. Em 1933 a Ordem dos Advogados alugou lá um andar, fez obras de recuperação e em 1960 acabou por comprar o palácio, onde ainda está hoje.

