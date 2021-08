O Pátio das Antigas: O teatro que ardeu na Avenida

Inaugurado em 1888, o Teatro Avenida, na Avenida da Liberdade, foi um dos mais populares de Lisboa. Um incêndio destruiu-o em 1967.

Nasceu Theatro da Avenida, na Avenida da Liberdade, a 11 de Fevereiro de 1888, e depressa passou a ser popularmente conhecido como “o Avenida”, e um dos mais frequentados e queridos de Lisboa. Por lá passaram companhias e empresas como a Satanella-Amarante, Comediantes de Lisboa, Cremilda-Chaby Pinheiro, Maria Matos, Luís Galhardo, Salvador Marques, Vasco Morgado ou a Nova Companhia do Teatro de Sempre. Recebeu no seu palco todos os géneros teatrais e os mais variados tipos de peças e espectáculos, incluindo revistas, operetas, zarzuelas e mesmo récitas estudantis.

Em 1964, instalou-se no Avenida a Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, na sequência do incêndio que devastou o D. Maria II nesse mesmo ano e a desalojou. O teatro fechou para obras de remodelação e reabriu em Fevereiro de 1965, com estatuto de Teatro Nacional enquanto o D. Maria II não estivesse reconstruído. No dia 11 de Dezembro de 1967, deu-se no Avenida a estreia de Feliz Aniversário, de Harold Pinter, interpretada pelo elenco da Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro.

Seria a última peça em cena no teatro, porque dois dias depois, a 13 de Dezembro, o Avenida foi devastado por um incêndio causado por um curto-circuito. Ao contrário do D. Maria II, que reabriria em 1978, o Avenida não renasceu das cinzas. O edifício foi demolido e no seu lugar ergue-se hoje um moderno prédio.